Luciano Darderi perde punti e posizioni nel ranking ATP: serve vincere ancora agli US Open per risalire la china

Luciano Darderi è approdato al terzo turno degli US Open 2026 di tennis, eguagliando il risultato dello scorso anno: l’azzurro, però scarterà col prossimo aggiornamento anche la vittoria del Challenger 125 di Genova, quindi al momento perde punti e posizioni in classifica.

Il tennista italo-argentino è scivolato da quota 2175 a 2100, scendendo dal 22° al 23° posto: l’azzurro per migliorarsi dovrà vincere il match dei sedicesimi, ed in tal caso si porterebbe a quota 2200, tornando al 22° posto come alla vigilia del torneo.

Con l’approdo ai quarti di finale, poi Darderi incasserebbe altri 200 punti e si isserebbe a quota 2400, e scalerebbe 4 posizioni, salendo al 18° posto virtuale, ma per riscrivere il proprio best ranking (è stato al massimo al numero 16), dovrebbe arrivare in semifinale, per toccare quota 2800 e portarsi in 12ma posizione.

In caso di successo in semifinale Darderi incasserebbe altri 500 punti, salirebbe a quota 3300 e scalerebbe altre tre posizioni, diventando il numero 9 del mondo, mentre vincendo il torneo ne guadagnerebbe altri 700 e si porterebbe a 4000, al quarto posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP ufficiale: 2175 punti, 22° posto.

Ranking dopo il passaggio ai sedicesimi: 2100 punti, 23° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 2200 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2400 punti, 18° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2800 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3300 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4000 punti, 4° posto virtuale.