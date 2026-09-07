Luciano Darderi cerca il ritorno in top 20 ed il sorpasso su Lorenzo Musetti nel ranking ATP

Luciano Darderi nella notte italiana disputerà il match degli ottavi di finale degli US Open 2026 di tennis: l’azzurro ha già migliorato il risultato dello scorso anno, però scarterà col prossimo aggiornamento del ranking ATP anche la vittoria del Challenger 125 di Genova.

Il tennista italo-argentino è salito da quota 2175 a 2200, confermandosi al 22° posto: l’azzurro per migliorarsi dovrà vincere il match di questa notte contro il tedesco Alexander Zverev. Con l’approdo ai quarti di finale, infatti, Darderi incasserebbe altri 200 punti e si isserebbe a quota 2400, e scalerebbe 4 posizioni.

L’azzurro salirebbe al 18° posto virtuale, e scavalcherebbe, tra gli altri, anche Lorenzo Musetti, il quale con la prematura eliminazione agli US Open è scivolato a quota 2255, che al momento vale il 20° posto. Per riscrivere il proprio best ranking, però, Darderi dovrebbe arrivare in semifinale, toccando quota 2800 e diventando 13°.

In caso di successo in semifinale Darderi incasserebbe altri 500 punti, salirebbe a quota 3300 e scalerebbe altre tre posizioni, diventando il numero 9 del mondo, mentre vincendo il torneo ne guadagnerebbe altri 700 e si porterebbe a 4000, al quarto posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP ufficiale: 2175 punti, 22° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2200 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2400 punti, 18° posto virtuale (sorpasso su Lorenzo Musetti).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2800 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3300 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4000 punti, 4° posto virtuale.