Lorenzo Sonego vince e convince contro James Duckworth e approda agli ottavi di finale a Chengdu

Lorenzo Sonego comincia con il piede giusto la sua avventura al Chengdu Open. Il tennista piemontese supera James Duckworth al primo turno del torneo ATP 250 cinese con un autorevole 6-4, 6-4, al termine di una partita condotta con grande solidità e senza particolari momenti di difficoltà.

Poco meno di un’ora e mezza di gioco è sufficiente all’azzurro per archiviare la pratica, in una prestazione impreziosita soprattutto dall’efficacia al servizio: Sonego, infatti, non concede nemmeno una palla break all’avversario.

Fin dalle prime battute, il torinese mostra un atteggiamento aggressivo e concentrato. La pressione esercitata nei turni di risposta costringe Duckworth a giocare spesso sulla difensiva, mentre Sonego trova continuità con la prima di servizio e riesce a costruirsi progressivamente il margine necessario per indirizzare il set. Il break conquistato nel momento decisivo gli permette di mettere le mani sul parziale e, senza concedere occasioni all’australiano, chiudere sul 6-4.

Nel secondo set il copione non cambia. Duckworth prova a rimanere in partita facendo leva sulla tenuta nei propri turni di battuta, ma Sonego mantiene un ritmo costante e soprattutto una notevole precisione nei momenti chiave. L’azzurro sfrutta con grande concretezza le opportunità costruite in risposta e, ancora una volta, riesce a procurarsi il break necessario per allungare. Il 6-4 finale certifica una vittoria mai realmente in discussione.

Anche i numeri evidenziano una partita nella quale Sonny ha avuto il controllo delle operazioni. Il torinese ha servito 10 ace, contro i 4 di Duckworth, e ha ottenuto l’81% dei punti sulla prima di servizio, a fronte del 63% dell’australiano. Particolarmente significativo anche il dato relativo alle palle break: Sonego ne ha concesse zero, mentre Duckworth ne ha dovute fronteggiare cinque, due delle quali trasformate dall’italiano. Alla fine, il bilancio dei punti complessivamente conquistati premia nettamente Sonego, autore di 66 punti contro i 51 dell’avversario.

Il successo permette dunque all’azzurro di avanzare agli ottavi di finale del Chengdu Open, dove ad attenderlo ci sarà l’americano Jenson Brooksby.