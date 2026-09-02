Lorenzo Sonego: “Contento della mia prestazione, sfida decisa da due o tre punti”

Lorenzo Sonego esce di scena a testa altissima nel primo turno degli US Open 2026 di tennis: l’azzurro cede al numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che si impone in rimonta per 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4 dopo 4 ore e 55 minuti di gioco, con l’azzurro che nel quarto set è anche stato a due punti dal match sul 5-4 30-30. Le parole del tennista italiano a SuperTennis lasciano trasparire pochi rimpianti per quanto fatto.

L’azzurro, nonostante la sconfitta, è soddisfatto della prestazione offerta in campo, consapevole di essere andato molto vicino all’impresa: “È stata una bellissima partita, non potevo chiedere una partita migliore. È stata davvero bella anche per il pubblico. Sono contento della mia prestazione, di come ho giocato dall’inizio alla fine e del mio atteggiamento“.

Sonego sottolinea i momenti chiave dell’incontro, quando la partita poteva essere indirizzata da una parte o dall’altra da pochi scambi: “È stata decisa da due o tre punti, lì forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma lui è molto forte e, nei momenti importanti, ha servito davvero bene. Non posso che essere soddisfatto del mio tennis e del modo in cui ho lottato“.