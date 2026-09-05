Tennis
Lorenzo Musetti potrebbe uscire dalla top20 dopo gli US Open: anche Darderi tra i candidati al sorpasso
L’uscita di scena al secondo turno degli US Open 2026 di tennis potrebbe costare cara a Lorenzo Musetti, che lunedì 14 settembre, nel prossimo aggiornamento del ranking ATP, scarterà i 400 punti dei quarti di finale dell’edizione 2025 e ne recupererà solo 50 per la vittoria al primo turno di quest’anno.
Al momento, l’azzurro scende da quota 2605 di lunedì 31 agosto, quando occupava il 14° posto, a quota 2255, che al momento vale il 20° posto, perdendo ben 6 posizioni. Dei 24 tennisti ancora in corsa agli US Open, ben 14 seguono l’azzurro, che rischia così di uscire dalle prime 20 posizioni della classifica mondiale.
Il più immediato inseguitore di Musetti, tra coloro che possono scavalcarlo in graduatoria, è un altro azzurro, Luciano Darderi, al momento 23° a quota 2100: l’italo-argentino, però, avrà bisogno di due vittorie per scavalcare Musetti. Qualificandosi ai quarti, infatti, Darderi si porterebbe a quota 2400, scavalcando il connazionale.