Lorenzo Musetti fuori dalla top20. E rimanere tra i primi 30 non sarà semplice con le cambiali in arrivo

Lorenzo Musetti è scivolato dal 14° al 20° posto nell’aggiornamento del ranking ATP al termine degli US Open 2026 di tennis: l’azzurro ha perso 350 punti netti, scendendo a 2255. Lunedì prossimo, però, Musetti sarà 24°, dato che perderà 155 punti, scartando i 165 della finale di Chengdu 2025 e recuperando solo i 10 di Indian Wells 2026.

Se da una parte questa ulteriore discesa è dovuta al calendario sfalsato di una settimana rispetto allo scorso anno, dall’altro la perdita sarà comunque effettiva anche la settimana successiva, poiché Musetti non giocherà il torneo cinese quest’anno.

Prima di Shanghai, invece, Musetti quest’anno ha scelto Tokyo e non Pechino, torneo in cui nel 2025 si fermò ai quarti, e scarterà 100 punti. Lo scorso anno l’azzurro, alla spasmodica ricerca del pass per le Finals, giocò tutte le settimane: ottavi a Shanghai, poi quarti a Bruxelles, semifinali a Vienna, sconfitta all’esordio a Parigi ed infine finale ad Atene, prima delle Finals, che gli fruttarono 200 punti.

In totale Musetti dovrà scartare fino a fine anno 980 punti, non considerando i 10 di Parigi che attualmente non rientra tra i migliori 18 tornei dell’azzurro: Musetti al momento si trova al 31° posto della Race e quindi dovrà lottare per restare in top 30 a fine anno.

PUNTI DA DIFENDERE LORENZO MUSETTI

21.09.2026 ATP Tour 250 Chengdu F 165

28.09.2026 ATP Tour 500 Beijing QF 100

12.10.2026 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 100

19.10.2026 ATP Tour 250 Brussels QF 50

26.10.2026 ATP Tour 500 Vienna SF 200

02.11.2026 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10 (non rientra tra i migliori 18 tornei di Musetti)

09.11.2026 ATP Tour 250 Athens F 165

16.11.2026 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200

Totale punti da difendere: 980