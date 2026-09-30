Lorenzo Musetti, c’è un nuovo infortunio: salta l’ATP di Tokyo

Lorenzo Musetti ha dato forfait per il torneo ATP 500 di Tokyo, nel quale avrebbe dovuto esordire domani: con un post su Instagram, dove ha mostrato le radiografie ed una foto della mano destra, l’azzurro ha annunciato di essersi fratturato l’anulare in allenamento.

L’azzurro avrebbe dovuto esordire contro il britannico Arthur Fery, ed ora al suo posto è stato ripescato come lucky loser il lusitano Jaime Faria: l’infortunio di Musetti non dovrebbe essere grave, tanto che il tennista italiano proverà a rientrare già nel Masters 1000 di Shanghai.

L’annuncio di Lorenzo Musetti: “Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo“.

L’azzurro, comunque, proverà ad essere presente già la settimana prossima a Shanghai: “Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!“.

IL POST DI LORENZO MUSETTI