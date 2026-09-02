LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontata

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con partenza da Cartagena e arrivo a Lorca. Quella di oggi sembra poter essere una grande occasione per i velocisti, ma non sarà scontato.

Il percorso misura 153.1 km, con 1310 metri di dislivello. I primi 15 km saranno sùbito mossi e serviranno sicuramente ai corridori per formare una fuga. La tappa procederà poi in modo regolare fino ai -42 dall’arrivo, quando ci sarà il traguardo volante di Totana e 400 metri dopo inizierà la scalata all’Alto de Aledo (7.8 km al 4.5% medio, terza categoria). Dalla cima si rimarrà in quota fino alla conclusione e ci saranno da affrontare 32 km.

Il grande favorito è Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), vincitore già di due tappe qua alla Vuelta. Il britannico può contare soprattutto su un treno da sogno, con due ultimi uomini come Laporte e Van Aert che hanno la possibilità di metterlo in condizione perfetta per lanciare lo sprint. Bryan Coquard (Cofidis) ha conquistato l’ultima volata della corsa e oggi andrà a caccia del bis. Una vittoria in un Grande Giro dà sempre morale ai corridori che la ottengono, per la squadra francese sarebbero oro due successi qui. Il terzo incomodo è Jordi Meeus (Red Bull BORA – hansgroe). Il belga ha già ottenuto due podi negli scorsi sprint, vedremo se oggi riuscirà a migliorare questi risultati.

La grande incognita è l’ascesa nel finale, su cui alcuni team potrebbero fare la differenza. Mads Pedersen e la sua Lidl Trek sono sicuramente i più pericolosi sotto questo punto di vista. Più volte la squadra tedesca ha messo in atto un’azione sulle salite per favorire la resistenza dello sprinter danese e far perdere le ruote ai velocisti puri, anche oggi ci potrebbe provare. Un altro nome che sarebbe adatto ad un’azione del genere è Magnus Cort (Uno-X Mobility), con la squadra norvegese che in questo caso darebbe un grande contributo alla Lidl. Anche Van Aert e la Visma hanno già fatto una tattica simile, ma con Brennan l’obiettivo sarà arrivare in volata. Attenzione anche ad Axel Laurance (Netcompany INEOS) e il terzetto italiano Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Alessandro Romele (XDS Astana Team) e Alberto Dainese (Soudal Quick Step). Difficile che le squadre dei velocisti si lascino sfuggire un’occasione del genere, ma qualche team proverà a mandare qualcuno in fuga. Attenzione allora alle formazioni di Burgos Burpellet BH, Equipos Kern Pharma e Lotto Intermarché, sempre molto attive nelle prime fasi di corsa.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, 81esima edizione della corsa a tappe spagnola. L’inizio della corsa è previsto per le 13.50. Buon divertimento!