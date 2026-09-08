Ciclismo
LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: una delle ultime occasioni per i velocisti
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2026, Cortegana-La Rabida. Palos de la Frontera di 181,1 km. Una frazione molto semplice dal punto di vista altimetrico, che rappresenta una ghiotta occasione per le ruote veloci.
Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) cerca il quarto successo in questa edizione della corsa spagnola, ma i rivali non mancheranno. Gli avversari più quotati sono il transalpino Bryan Coquard (Cofidis) e il belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe), con quest’ultimo ancora a secco di vittorie. Anche Magnus Cort (Uno-X Mobility) potrebbe provare a giocarsi le sue carte in volata, mentre Wout Van Aert lavorerà per il proprio compagno di squadra.
L’Italia si aggrappa ad Alessandro Romele (XDS Astana Team), ottimo secondo nella frazione di domenica, che ha dimostrato di avere un buonissimo spunto anche negli arrivi di gruppo. Per gli uomini di classifica giornata tranquilla, dove sicuramente saranno risparmiate energie in vista dell’ultima settimana.
Si parte da Cortegana, per un percorso che non presenta neanche un GPM, con l’unico passaggio importate che sarà lo sprint intermedio di Villarassa, posto a 66,6 km dal traguardo. Si arriverà a La Rabida. Palos de la Frontera, dopo 181,1 km.
La partenza della sedicesima tappa della Vuelta a España 2026 è prevista alle ore 13.18 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la sedicesima tappa della Vuelta a España 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!