LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per i velocisti

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con partenza da Dos Hermanas e arrivo a Siviglia, che come ieri si addice alle ruote veloci.

Il percorso misura 185 km e con soli 890 metri di dislivello è la frazione in linea dove si sale di meno. Si partirà in piano, al km 30 la strada tirerà leggermente all’insù con pendenze che toccano al massimo il 5%. In questo tratto potrebbe andare via la fuga, sempre ammesso che qualcuno ci proverà. Questa lieve ascesa durerà in modo discontinuo per 30 km, poi la strada sarà in discesa. A circa 86 km dalla conclusione si tornerà a salire per diversi km, ma le pendenze non saranno di nuovo proibitive. Ai -20 è posizionato lo sprint intermedio di San josé de la Rinconada, successivamente la corsa si sposterà verso l’arrivo per un finale completamente piatto.

Il grande favorito è Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). Il britannico ha già conquistato quattro tappe in questa Vuelta, dimostrando di essere il migliore sprinter del gruppo. Solo il classe 2005 può avere un ultimo uomo come Van Aert, fattore determinante per una volata che sarà sicuramete caotica essendo l’ultima. Dopo lo sprint di ieri questa volta potrebbe toccare alla maglia verde il ruolo di capitano, ma Brennan sembra dare più certezze. Il rivale principale è Bryan Coquard (Cofidis). Il francese è riuscito a battere Brennan in una sola occasione, ma oggi punta al bis per chiudere nel migliore dei modi. Il terzo incomodo è il tedesco Jordi Meeus (Red Bull BORA – hansgroe). Il tedesco non si è ancora messo in mostra qua in spagna e qua ha l’ultima possibilità per trionfare, le qualità non gli mancano.

Attenzione, anche, a Magnus Cort (Uno-X Mobility), Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) e il duo azzurro Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Alessandro Romele (XDS Astana Team). La lotta per la maglia verde sembra chiusa con Van Aert assoluto padrone, ma il successo in un Grande Giro è comunque molto ambito. I big, invece, saranno chiamati a recuperare energia, in vista della cronometro di domani. Difficile che arrivi la fuga in una frazione così importante, ma Burgos Burpellet BH, Caja Rural ed Alpecin Premier-Tech potrebbero provarci lo stesso.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2026, ottantunesima edizione della corsa a tappe spagnola. L’inizio della frazione è previsto per le 13.00. Buon divertimento!