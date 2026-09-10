LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima chiamata per Roglic nella cronometro

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della diciottesima tappa della Vuelta a España 2026, la cronometro individuale El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera di 32,1 km. Una prova contro il tempo che può rappresentare, per alcuni uomini, l’ultima chiamata per giocarsi la maglia rossa sino a Granada.

Senza Tadej Pogacar, chi può davvero sfruttare questa chance è il connazionale Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo in classifica generale a 2’10” dallo spagnolo Enric Mas (Movistar Team). Il classe ’90 sloveno, che si è sempre trovato a suo agio in questo format, è in grado recuperare parecchio terreno sulla maglia rossa, ma servirà una prestazione di assoluto livello da parte sua.

Dando un’occhiata sempre agli uomini di classifica, difficilmente Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) potrà impensierire il leader della classifica generale, visto il suo feeling non positivo con le prove contro il tempo. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) potrebbe sicuramente disputare una cronometro di livello più alto rispetto al classe ’95 maiorchino, ma il distacco dalla prima posizione supera i 4′.

Altri elementi, lontani dalle posizioni di vertice della generale, ma che potrebbero giocarsi il successo di tappa sono il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), il francese Leo Bisiaux e l’australiano Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team), il neozelandese Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) e l’elvetico Stefan Kung (Tudor Pro Cycling Team). Per l’Italia la carta migliore è Alessandro Romele (XDS Astana Team), autore già di diversi piazzamenti in top 10.

Si parte da El Puerto de Santa Maria e si arriva dopo 32,1 km a Jerez de la Frontera. Il percorso non presenta alcuna difficoltà altimetrica, ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo.

​La partenza del primo corridore è prevista alle ore 14.06 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la diciottesima tappa della Vuelta a España 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!