LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso che si presta alle imboscate

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con partenza da Palma de Río e arrivo a Córdoba, che chiude la seconda settimana della corsa a tappe spagnola.

Il percorso doveva misurare 190 km, ma dopo l’accorciamento causa caldo estremo è di 110km. La frazione inizierà in piano, ma dopo soli 27.8 km si affronterà il Puerto de la Forestal (7.5 km al 4.5% medio, terza categoria). Dalla cima ci saranno dei continui saliscendi che continueranno per diversi km. A 42.5 km dalla conclusione inizierà il Puerto Artafi (5.9 km al 5.4% medio, terza categoria) e 5 km finita questa si passerà sul traguardo volante di Santa María de Assierra. Ci saranno poi ancora una decina di km che tenderanno all’insù, prima della discesa e del tratto pianeggiate che porteranno all’arrivo.

La frazione, troppo dura per i velocisti e semplice per i big, sembra sorridere alla fuga. Protagonista annunciata la UAE, con Almeida e Vervaeke i nomi più caldi per questo percorso. Altri nomi interessanti sono quelli della coppia italiana della Soudal, Filippo Zana e Gianmarco Garofoli. Il Wolfpack non ha ancora lasciato il segno qui in spagna, ma l’esperienza del team alle spalle dei corridori rende quest’ultimu sempre insidiosi. Anche Wout Van Aert potrebbe ben figurare in un percorso del genere, tenendo bene sugli strappi per poi battere gli avversari allo sprint. Il belga ha dimostrato un’ottima condizione, lasciando il segno nella tredicesima frazione. Oggi per lui c’è un’altra possibilità, che non dovrà farsi scappare.

Attenzione inoltre a Hugo Houle (Alpecin Premier-Tech), Gijs Leemrize (Team Picnic PostNL), Darren Rafferty (EF Education EasyPost) e Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team). Dopo la frazione di ieri ci sarà probabilmente tranquillità tra i big, con la Movistar della maglia rossa che si limiterà a gestire il vantaggio della fuga. La prossima settimana si decideranno le sorti della maglia rossa e i big saranno chiamati alla battaglia, ma per il momento possono rimanere tranquilli. Probabilmente il difficile quest’oggi sarà entrare nel gruppo degli attaccanti, visto che molti sanno che questo tracciato si presta ai fuggitivi.

OA Sport vi offre, dunuqe, la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, che chiude la seconda settimana della corsa a tappe spagnola. L’inizio della corsa è previsto per le 14.50. Buon divertimento!