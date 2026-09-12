LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pendenze brutali sul Collado del Alguacil

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa della Vuelta a Espana 2026, ultimo arrivo in salita dell’ottantunesima edizione della corse a tappe spagnola, con 4850 metri di dislivello.

Il percorso misura 187 km, con partenza da La Calahorra e arrivo sul Collado del Alguacil. Al km 43 inizierà il primo GPM di giornata, il Puerto de los Blancares (7.7 km al 3.7% medio, terza categoria). Una lunga discesa porterà poi ai piedi del Puerto de El Purche (8.2 km all’8.1% medio, prima categoria) che verrà affrontato due volte, al termine dell’ultima scalata mancheranno 62 km. Da lì si scenderà prima al traguardo volante di Güejar Sierra poi si salirà sul Puerto de El Duque (7.4 km all’8.3% medio, prima categoria), dalla cima ci saranno circa 15 km di discesa. Terminata questa la strada tornerà leggermente a salire e a ottomila metri dalla conclusione comincerà il Collado del Alguacil (8 km al 9.8% medio, Hors Catégorie) dove è posizionato l’arrivo.

Enric Mas continua a dimostrare di essere il migliore scalatore qui alla Vuelta, oggi potrebbe centrare il suo secondo successo di tappa per chiudere definitivamente i giochi e celebrare la sua vittoria finale. A lottare con lo spagnolo ci saranno Primoz Roglic, Felix Gall e Richard Carapaz. Tra i tre lo sloveno è sembrato quello in miglior condizione, soprattutto nell’ultima settimana. L’austriaco lotterà verosimilmente per tenere il podio nei confronti di Carapaz, mina vagante che può far saltare la corsa quando vuole. Attenzione però a qualche crisi, nella terza settimana le fatiche accumulate sono tante e qualcuno potrebbe pagare un recupero non ottimale. Vedremo anche quello che riuscirà a fare Oscar Onley. Il britannico non è sembrato allo stesso livello dei rivali, ma se dovesse sentirsi particolarmente bene sarebbe un problema per i suoi avversari.

Se invece la Movistar (in primis) o altre squadre dei big non volessero controllare la fuga, gli attaccanti potranno giocarsi la vittoria. Un’atleta pericoloso è sicuramente João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), che con la condizione ritrovata vorrà sicuramente regalare un successo al suo team messo alle strette dai tanti ritiri. Un altro nome importante è quello di Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain Victorious è ormai quasi certo della conquista della classidfica scalatori, con un trionfo metterebbe la ciliegina sulla torta a questa Vuelta e dopo la grande delusione di ieri potrebbe voler rifarsi quest’oggi. Attenzione anche ai due azzurri Filippo Zana (Soudal Quick Step) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ed Emanuel Buchmann (Cofidis).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con arrivo sul duro Collado del Alguacil. L’inizio della frazione è previsto per le 12.30. Buon divertimento!