LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione non banale, percorso impegnativo

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LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a Espana 2026. 112.7 chilometri con partenza ed arrivo a Granada, ma non sarà una semplice e banale passerella. Previsto infatti in circuito cittadino che annovera al suo interno una salitella che potrebbe animare anche la frazione conclusiva. Appuntamento alle 16.23 con il via ufficiale dell’ultimo giorno di scuola per i corridori della più importante corsa a tappe che si svolge sul suolo spagnolo.

Partenza dalla periferia di Granada leggermente in salita. Dopo 30 chilometri la strada inizierà a discendere per ulteriori 30 km prima di ritornare verso Granada in vista dell’ingresso nel circuito finale. Il primo passaggio sulla linea d’arrivo sarà previsto a 41.8 km dal traguardo, con l’anello cittadino da ripetere in quattro occasioni. All’interno del circuito ci sarà lo strappo di Alhambra, salita di 2200 metri con pendenza media del 6.6% e punte del 12%, con l’ultimo scollinamento che avverrà a 7.5 km dall’arrivo.

Tappa dunque mossa che strizza l’occhio a uomini del calibro di Wout Van Aert (Team Visma – Lease a Bike). Il belga è in forma smagliante e vorrà spedire ai rivali un nuovo messaggio in vista del Mondiale di Montreal. In casa dei calabroni l’alternativa sarà ovviamente Matthew Brennan, che ha già dimostrato di poter reggere lungo queste salite brevi ed esplosive. Tra i velocisti resistenti bisogna citare Bryan Coquard (Cofidis) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), con il danese Magnus Cort (Uno-X-Mobility) che potrebbe adattarsi al disegno del tracciato di giornata. In casa Italia occhi puntati su Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) ed Alessandro Romele (XDS Astana Team). Enric Mas (Movistar Team) dovrà soltanto amministrare ed evitare guai portando al traguardo la maglia rossa.

La ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, 112.7 chilometri con partenza ed arrivo a Granada, inizierà alle 16.23. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!