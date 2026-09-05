Ciclismo
LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Mas per lo scacco matto sulla Sierra de la Pandera
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LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA
Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026 di ciclismo su strada: oggi, sabato 5 settembre, si correrà la frazione con partenza da Jaen ed arrivo a Sierra de la Pandera dopo 154.5 km.
L’altimetria della tappa propone dopo 93 km la salita di Puerto de los Villares, Gran Premio di seconda categoria, che sarà seguito dal GPM, sempre di seconda categoria, di Puerto de Locubín, dopo 134 km, prima dell’ascesa finale, di prima categoria, con arrivo in salita a Sierra de la Pandera.
La frazione odierna andrà a modificare ulteriormente la classifica generale, guidata dallo spagnolo Enric Mas, che comanda con 1’45” di margine sullo sloveno Primoz Roglic, secondo, 2’06” sull’austriaco Felix Gall, terzo, e 3’53” sul ciclista dell’Ecuador, Richard Carapaz, quarto.
La partenza della tappa è fissata per le ore 13.15. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026 di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Jaen ed arrivo a Sierra de la Pandera dopo 154.5 km: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!