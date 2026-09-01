LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale per scattisti, possibile fuga da lontano

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testusale della decima tappa della Vuelta a Espana 2026, corsa a tappe spagnola che giunge quest’anno alla sua ottantunesima edizione. Dopo la frazione di domenica, che ha visto il trionfo della maglia rossa Mas che ha guadagnato terreno su tutti i rivali primi su tutti Onley, Roglic e Gall tra oggi e domani difficilmente ci saranno cambiamenti nella generale.

Il percorso odierno prevede la partenza da Alcaraz e arrivo a Elche de la Sierra, con 2720 metri di dislivello. La corsa inizierà sùbito con una ventina di km in salita, non classificati come GPM. Al km 42.2 inizierà poi la prima ascesa di giornata, il Puerto del Peralejo (5.2 km al 4.2% medio, terza categoria) e dalla cima ci saranno circa 30 km in quota prima della discesa. A 106 km dalla conclusione si affronterà il Puerto de Aýna (7.7 km al 4% medio, terza categoria). Dallo scollinamento mancheranno 40 km per arrivare allo sprint intermedio di Hellin. Ai -31.2 km comincerà l’ultima ascesa di giornata, il Puerto de Socovos (9.8 km al 3.5% medio, terza categoria). Per arrivare al traguardo ci sarà ancora da affrontare una discesa, ma gli ultimi 5 km saranno di nuovo a salire.

Un percorso del genere sembra troppo duro per i velocisti, che potrebbero giocarsi le proprie carte domani. Largo dunque ai fuggitivi, che hanno la possibilità di prendere vantaggio già nei primi km di tappa essendo questi in salita. Quella di oggi può essere la grande occasione per Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike). Il belga ha lavorato molto nella prima settimana di Vuelta, sia come leadout per Brennann che per guadagnare terreno nella classifica a punti. Adesso manca solo il successo di tappa, ma vedremo se riuscirà a reggere al meglio tutto questo dislivello. Il rivale potrebbe essere Mads Pedersen (Lidl Trek). A differenza di Van Aert che avrebbe chance di vittoria sia allo sprint che in solitaria, il danese dovrebbe sperare soprattutto di far meno fatica possibile e arrivare in volata per regolare un gruppetto. Se avesse la stessa condizione del Tour ci sarebbero buone probabilità che riesca a tenere le ruote dei migliori su tutte queste ascese, ma qua in Spagna potrebbe fare più fatica.

Con l’abbandono di Pogacar la UAE vorrà sicuramente essere protagonista nelle fughe di ogni giorno, attenzione allora a Ivo Oliveira forse il migliore della squadra emiratina per questo tipo di percorso. Anche Pello Bilbao (Bahrain Victorious) si adatta a questo tracciato, lo spagnolo dovrà provare soprattutto in salita a stanare gli avversari. Occhio inoltre a Magnus Cort (Uno-X Mobility), Guillaume Martin (Groupama FDJ United) e il nostro Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della decima tappa della Vuelta a Espana 2026, con partenza da Alcaraz e arrivo a Elche de la Sierra. L’inizio della frazione è previsto per le 12.45. Buon divertimento!