LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il terreno per un colpo di mano

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, ottantunesima edizione della corsa a tappe spagnola, con partenza da Almuñécar e arrivo a Loja.

Il percorso misura 192.8 km, con 3410 metri di dislivello. La prima ascesa inizierà 17 km dopo la partenza ed è l’Alto de la Venta de la Cebada (14.1 km al 5.1% medio, prima categoria). Dalla cima ci saranno diversi km di saliscendi che manteranno i corridori i quota e al km 67.8 comincerà l’Alto del Legionario (15.4 km al 3.1% medio, terza categoria). Si scenderà poi verso il traguardo volante di Tocó, situato a 48 km dalla conclusione. 3 km dopo lo sprint intermedio i corridori approcceranno il Puerto de Granada (6.5 km al 6.2% medio, seconda categoria). Dallo scollinamento la strada sarà in discesa fino all’ultimo km, dove la strada tornerà leggermente all’insù.

Una tappa del genere richiama a gran voce la fuga, visto che i big difficilmente si muoveranno. La UAE cercherà sicuramente di essere protagonista, essendo stata esclusa dalla corsa alla maglia rossa dopo il ritiro di Pogacar. Non è semplice capire chi ci proverà oggi, tutti hanno le qualità per fare una grande gara. Grandi dubbi su quello che può fare Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ha già trionfato qua in spagana, adesso punta alla doppietta e nonostante preferisca percorsi un po’ più duri ci probabilmente ci proverà. Se il belga riuscisse a tenere le ruote degli attaccanti sulla prima ascesa diventerebbe molto pericoloso, ma non sarà assolutamente semplice. Per quanto riguarda la Visma anche Bruno Armirail si adatta bene a questo percorso. Attenzione anche alla coppia della Groupama Guillaume Martin–Valentin Madouas, entrambi francesi e con ottime caratteristiche in salita. La loro squadra ha già ottenuto una vittoria in questa Vuelta, adesso sogna il bis.

Altri uomini pericolosi sono Lennard Kämna (Ref Bull BORA – hansgroe), Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team), e il nostro Alessandro Covi (Team Jayco AlUla). I big con molte probabilità non si muoveranno in questa frazione, per loro ci saranno le salite di domani che li metteranno nelle condizioni di lottare nuovamente per la classifica generale.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, che vede sempre Enric Mas al comando della classifica generale. L’inizio della frazione è previsto per le 12.20. Buon divertimento!