LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 GPM sulla Sierra de los Filabres

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con un arrivo in salita che potrebbe dare un nuovo scossone alla classifica generale.

Il percorso misura 166.7 km, con partenza da Vera ed arrivo a Calar Alto. I corridori inizeranno sùbito a salire e dal km 7.7 si approccerà l’Alto del Cabecico (8.4 km al 3.3% medio, terza categoria). Al km 52.6 inizierà l’Alto de Cobdar (4.9 km al 4.5% medio, terza categoria). Dalla cima la strada continuerà prevalentemente a tendere all’insù e 11 km dopo comincerà il Collado Garcia (18.8 km al 2.4% medio, seconda categoria). Ai -44.3 inizierà l’Alto de Velefique (13.1 km al 7.2% medio, prima categoria) e 1.4 km dopo ci sarà lo sprint intermedio. Dopo lo scollinamento ci sarà una discesa che poterà ai piedi dell’ultima salita, che è anche arrivo di tappa: Calar Alto (17 km al 5.6% medio).

Una frazione del genere sembra possa essere a due facce, con gli attaccanti che si giocheranno il successo di tappa e i big che proveranno a creare distacchi nella generale. I nomi più accreditati tra i fuggitivi sono quelli di Jay Vine e Pavel Sivakov della UAE, squadra emiratina che dopo il ritiro di Pogacar vuole concentrarsi sui trionfi di giornata. Entrambi sono ottimi scalatori e sull’ultima salita potrebbero fare la differenza. Molto attiva sarà anche la Uno-X, con Andreas Leknessund e Tobias Halland Johannessen che sono già stati protagonisti nella prima settimana di gara. Attenzione anche a Santiago Buitrago e Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Mikel Landa e il nostro Filippo Zana (Soudal Quick Step).

I big saranno probabilmente in lotta per guadagnare secondi in classifica generale, ma difficilmente qualcuno vorrà tenere chiusa la corsa per giocarsi la vittoria. Enric Mas ha dimostrato di essere il migliore in salita e oggi vorrà guadagnare altri secondi, che potrebbero essergli utili per difendersi nella cronometro dell’ultima settimana. Roglic, Onley e Gall sembrano i suoi avversari più accreditati, ma le loro prestazioni altalenanti non hanno ancora chiarito chi tra loro sia il più forte. Da capire anche se Kuss, Carapaz e Skjelmose rientreranno per la lotta al podio, perché fino ad ora sono sembrati un gradino sotto rispetto ai primi quattro.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, con 5 GPM che sicuramente regaleranno spettacolo. L’inizio della corsa è previsto per le 13.00. Buon divertimento!