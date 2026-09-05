LIVE Turchia-Serbia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida stellare tra Vergas e Boskovic

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale degli Europei di volley femminile 2026 tra Serbia e Turchia. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul (Turchia) spazio ad una finale anticipata tra due formazioni che puntano al titolo e vantano all’interno dei propri roster delle assolute campionesse. Appuntamento alle 15.00 con la prima battuta che sancirà l’inizio di una semifinale che si prennuncia infuocata.

La Serbia di Zoran Terzic arriva all’appuntamento a margine di un percorso praticamente perfetto. Nel girone B le balcaniche hanno infatti superato Austria, Cechia, Bulgaria e Grecia cedendo un solo set contro le boeme. Negli scontri ad eliminazione diretta hanno battuto poi la Croazia (3-1) e la Grecia (3-0). Le serbe si affideranno chiaramente a Tijana Boskovic, tra le stelle di questa rassegna continentale. Attenzione anche ad Aleksandra Uzelac, che sta rappresentando un valido secondo terminale offensivo. Ago della bilancia sarà la ricezione delle ragazze di Terzic, fondamentale che ha mostrato qualche titubanza.

La Turchia di coach Santarelli non è stata da meno nel gruppo A, piegando Lettonia, Ungheria, Slovenia e Germania e lasciando per strada soltanto due parziali. Agli ottavi secco 3-0 nei confronti dell’Azerbaijan e nuovo 3-1 rifilato alle tedesche. In questo caso la stella porta il nome di Melissa Vargas, ma le padrone di casa potranno contare su un gruppo solidissimo in cui Eda Erdem e Zehra Gunes potranno fare la voce grossa. Occhi puntati anche su Hande Baladin ed Ilkin Aydin, capaci di mettere a referto punti importanti nei turni ad eliminazione diretta precedenti.

La prima semifinale degli Europei di volley femminile 2026 tra Serbia e Turchia inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!