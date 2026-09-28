LIVE Turchia-Italia, Nations League calcio 2027 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Turchia ed Italia, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 1 della Lega A della Nations League di calcio 2026/2027. La nazionale italiana torna in campo a pochi giorni dalla netta sconfitta contro il Belgio alla prima partita del nuovo ciclo di Roberto Mancini.

Nella sfida con i Diavioli Rossi andata in scena lo scorso venerdì allo Stadio Olimpico gli azzurri hanno ceduto per 2-0 alle reti di Godts e Lukebakio. Quella vista contro la formazione belga è stata una squadra con tanto lavoro da fare ma che ha lasciato qualche buono spunto da cui ripartire: gli azzurri hanno patito il primo gol avversario, nato da un errore in fase di impostazione, rischiando molto nei minuti successivi. Gli italiani hanno però provato a reagire nella ripresa sfiorando due volte il pari prima di subire il raddoppio in contropiede.

L’Italia dovrà ripartire dai primi minuti della ripresa per rialzare la testa in un’insidiosa trasferta turca. Anche la Turchia è reduce da una sconfitta all’esordio, dov’è stata battuta per 1-0 dalla Francia. La formazione anatolica si è arresa alla rete di Kylian Mbappe al cinquantaquattresimo minuto ed ha poi finito il match in 10 a causa dell’espulsione negli ultimi minuti di Ugurcan Cakir, portiere del Galatasaray.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45, l’arbitro dell’incontro sarà l’inglese Michael Oliver. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Turchia-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

TURCHIA (4-3-3): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Ozcan, Yuksek; Guler, Yilmaz, Akturkoglu. CT: Montella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.