LIVE Trofeo Matteotti 2026 in DIRETTA: occasione per Tiberi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Matteotti 2026. Prosegue la settimana ciclista italiana con la settantottesima edizione del classica abruzzese: lungo le strade di Pescara si snoda il percorso il percorso di quest’anno che prevede 195 chilometri.

Il percorso prevede un circuito di 15 chilometri da ripetere per 13 volte. Sono due le salite che affronteranno i corridori nel corso di ogni tornata: la Salita Tiberi (1.1 km al 5.2% di pendenza media), posto dopo un paio di chilometri, ed il Colle Scorrano (1.1 km al 5%), situato a 10 chilometri dalla linea di arrivo.

Tra i favoriti di questa corsa c’è senza dubbio Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) che sta provando a perfezionare la condizione in vista del Mondiale. L’azzurro è stato grande protagonista di questa settimana vincendo il Giro della Toscana e facendo vedere buone cose tra la Coppa Sabatini, ripreso a 500 metri dall’arrivo, ed il Memorial Pantani, terminato in seconda posizione. Attenzione anche al duo della Bahrain Victorious composto da Antonio Tiberi e Lenny Martinez, con l’italiano che avrà un’occasione importante per essere protagonista.

Il Trofeo Matteotti 2026 scatterà alle 12.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Matteotti a partire dalle 13.30 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!