LIVE Tortona-Reyer Venezia, Supercoppa Italiana basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale incerta

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della prima semifinale della Supercoppa italiana di basket 2026 tra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia, che si giocano la possibilità di andare a sfidare una tra Olimpia Milano e Virtus Bologna per la vittoria del primo titolo stagionale della nostra pallacanestro.

Le possibilità per queste due squadre sono molte visto che ci troviamo in una fase ancora embrionale della stagione, con le due grandi del nostro paese che potrebbero vacillare nella finale. Tortona e Venezia giocheranno una semifinale senza padrona, almeno nel pronostico, visto che parliamo di due formazioni che nel corso di questa estate hanno cambiato molto delle rispettive rose, cercando di migliorare il livello dell’anno scorso.

Per quanto riguarda Venezia, il grande cambiamento riguarda la zona del play, con Glynn Watson che ha sostituito l’ottimo Rj Cole passato a Milano, mentre Erick Green ha sostituito l’infortunato Sir’Jabari Rice. Tortona, invece, è stata ottima protagonista del mercato con l’acquisto di Dante Maddox Jr., in prestito dall’Olimpia, e giocatori talentuosi come Giordano Bortolani o esperti come Karim Jallow.

Il match tra Tortona e Venezia inizierà alle 17.00 e verrà disputata alla Nova Arena di Tortona con il terzetto degli arbitri sarà composto da Guido Giovanetti, Denny Borgioni e Antonio Bartolomeo. Potrete seguire l’intero match, canestro dopo canestro, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!