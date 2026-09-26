LIVE Superbike, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bulega dà l’assalto al Mondiale!

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Italia 2026, primo match point per Bulega per vincere il titolo mondiale.

Sul tracciato di Cremona va in scena una giornata che potrebbe entrare nella storia del motociclismo italiano: Nicolò Bulega ha infatti a disposizione il primo vero match point per conquistare il titolo mondiale.

Il portacolori della Ducati Aruba arriva all’appuntamento di casa con ben 553 punti, 146 di vantaggio sullo spagnolo Iker Lecuona, unico pilota ancora matematicamente in grado di giocarsi il Mondiale. I calcoli sono piuttosto netti: Bulega potrebbe diventare campione già al termine di Gara-1 qualora riuscisse a guadagnare almeno 15 punti sul compagno di team. In caso contrario, un altro match point arriverà domani mattina nella Superpole Race.

Una stagione semplicemente fuori dal comune quella dell’italiano. Bulega ha già ottenuto 26 successi nel 2026, una sola in meno rispetto al record di 27 vittorie in una singola stagione stabilito da Alvaro Bautista nel 2023. Il numero 11 è inoltre reduce dalla tripletta francese di Magny-Cours e vanta una striscia di 40 gare consecutive sul podio.

La giornata di ieri, però, non è stato completamente semplice per il leader del Mondiale. Lecuona ha chiuso primo in entrambe le sessioni, facendo segnare in FP2 il riferimento di 1.28.108, mentre Bulega si è fermato a 1.28.362. Soprattutto, l’azzurro è caduto due volte: prima in curva 10 durante la FP1 e successivamente in curva 8 nella FP2, fortunatamente senza conseguenze catastrofiche. Terzo un impressionante Alberto Surra in 1.28.569.

Il tracciato resta comunque particolarmente favorevole a Bulega. L’anno scorso l’italiano dominò l’intero fine settimana conquistando pole position, Gara-1, Superpole Race e Gara-2. La pole dello scorso anno arrivò con un tempo di 1.27.866, riferimento interessante anche in vista della Superpole odierna.

La posta in palio è enorme. In caso di vittoria finale nel Mondiale, Bulega diventerebbe il secondo italiano della storia a laurearsi campione del mondo Superbike, dopo il fenomeno Max Biaggi. Farlo davanti al pubblico di casa e in sella alla Ducati renderebbe ancora più speciale un’annata già da una quantità enorme di record.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Italia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.10, mentre gara-1 inizierà alle 15.30. Buon divertimento!