LIVE Superbike, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bulega all’assalto del titolo!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di Gara-2 del Gran Premio d’Italia valido per il Mondiale di Superbike, con Nicolò Bulega sempre più vicino alla matematica vittoria del titolo. Dopo il primo match point mancato con Gara-1 che è stata vinta dal suo rivale e compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona, il pilota italiano promesso sposo della Ducati VR46 in MotoGP dalla prossima stagione, può chiudere i conti già dalla Superpole Race della mattina.

Infatti, se Bulega dovesse vincere la Superpole Race con Lecuona massimo sesto, il titolo mondiale di Superbike andrebbe all’italiano: stessa cosa se Nicolo dovesse arrivare secondo, con lo spagnolo che non dovrebbe fare meglio della nona posizione. Se anche la Superpole Race non fosse definitiva, come probabile che sia visto il ritmo trovato da Lecuona nel corso del weekend, allora tutto sarebbe rimandato a Gara-2.

Il discorso in questo caso è semplice: Bulega deve chiudere il weekend di Cremona con 124 lunghezze di distanza da Lecuona. Infatti, con due GP ancora da disputare (Estoril prima e Jerez dopo), i punti ancora conquistabili sono proprio 124. Nel remotissimo caso in cui i due dovessero chiudere il Mondiale a parimerito, a spuntarla sarebbe l’italiano per maggior numero di vittorie ottenute nel corso del campionato.

Gara-2 del Gran Premio d’Italia di Superbike partirà alle 15.30. Tuttavia, la giornata al Cremona Circuit Angelo Bergamonti inizierà alle 11.10 con, a questo punto fondamentale, Superpole Race della mattina con Bulega che, come detto, potrebbe chiudere il discorso titolo mondiale. Potrete seguire l’intero programma in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!