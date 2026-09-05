LIVE Superbike, GP Francia 2026 in DIRETTA: riparte la corsa al titolo di Bulega

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Francia di Superbike, con il campionato motociclistico che riparte dopo una lunga pausa partita dalla metà di luglio e interrotta oggi, nei primi di settembre. Nicolò Bulega cerca l’ennesima conferma in mondiale fino a questo momento assolutamente dominato dall’inizio alla fine.

Nel corso dell’ultimo weekend di gara disputato in Gran Bretagna, è arrivata la prima vittoria di un pilota che non sia Bulega, promesso sposo della MotoGP probabilmente con VR46. Infatti, Gara-1 è stata vinta da Iker Lecuona, compagno di squadra in Ducati di Nicolò, il quale poi si è rifatto subito trionfando in Superpole Race e in Gara-2: tuttavia, lo squillo dello spagnolo ha fatto diventare l’italiano non più invincibile.

Bulega comanda, ovviamente, in classifica con ben 491 punti mentre Lecuona lo segue da lontanissimo a 358 punti e una differenza di 133 che ormai sembra diventata quasi irraggiungibile. Insomma, se la lotta per vincere le gare non è mai stata cosi nel vivo quella per il titolo mondiale difficilmente verrà rimessa in discussione.

Il Gran Premio di Francia di Superbike inizierà alle 15.30 con Gara-1, con Bulega che vuole cominciare l’ultima parte della stagione con l’ennesima vittoria. Potrete seguire l’intero evento con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con la giornata che partirà alle 11.15 con la Superpole. Buon divertimento a tutti!