LIVE Superbike, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bulega cerca altri punti pesanti verso il Mondiale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del Gran Premio di Francia del mondiale di Superbike: Nicolò Bulega è sempre più vicino alla vittoria matematica della classifica piloti, dopo aver vinto in maniera netta, con 3” di vantaggio su Iker Lecuona, gara-1 disputata ieri.

L’italiano, promesso sposo della MotoGP nella prossima stagione, ha perso una sola gara nel corso di questo mondiale, quella di Gran Bretagna vinta poi dallo spagnolo rivale in classifica e compagno di squadra. Con la vittoria di ieri, che è arrivata nonostante una bandiera rossa che poteva regalare una chance importante a Lecuona, i punti di Bulega sono diventati 516 portandosi ad un vantaggio di 138 sullo spagnolo.

Mancano solo 85 punti per la matematica, con Bulega che proprio oggi ne può guadagnare altri 37 con le evntuali vittorie della Superpole Race e di gara-2. L’azzurro è sempre più vicino a concludere un percorso straordinario, dominato dall’inizio del mondiale fino alla sua fine. Lecuona, ovviamente, farà di tutto per posticipare il più possibile questo ormai inevitabile evento.

Il Gran Premio di Francia ripartirà domani dalle 14.00, con la giornata del mondiale di Superbike che ricomincerà alle 11.10 con la già citata Superpole Race. Potrete seguire l’intero programma con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!