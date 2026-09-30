LIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA: sfida alle grandi favorite

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale di Roma-Barcellona, partita di Champions League femminile che si disputerà questa sera in casa delle favorite.

Sarà una serata particolarmente impegnativa per le giallorosse. In casa, le ragazze di coach Piovani troveranno, infatti, le campionesse in carica, vincitrici della maggiore coppa europea per ben 4 edizioni. Allo stadio Tre Fontane di Roma le padrone di casa, per cercare di replicare quanto messo in campo in Belgio contro l’OH Leuven (incontro finito sullo 0-0) dovranno mettere in campo una prestazione magistrale.

Tra l’altro, nella prima gara di Champions League andata in scena la scorsa settimana, le romane hanno anche avuto l’occasione, su rigore, di andare in vantaggio. Occasione svanita dopo che il tiro di Pandini è finito sul palo al 95esimo. Quello visto in campo dal 1′ minuto contro il Leuven era un 4-3-3 abbastanza particolare con Manuela Giugliano tra Van Dooren e Corelli mentre Martina Piemonte in panchina. Chissà se nel match di questa sera l’11 titolare sarà uguale o prossimo a quello visto con la squadra belga.

Le avversarie, allenate da Pere Romeu, giocano, però, un altro sport e sono senza ombra di dubbio le favorite anche di questa stagione. Nel primo incontro del 23 settembre hanno liquidato le francesi del Paris per 5-2 in casa con doppietta di Pajor, gol di Graham Hansen, Serrajordi e Kerolin. Le romaniste arrivano però dalla vittoria in Serie A con il Sassuolo per 3-1 sul campo avversario, vittoria maturata grazie alle reti di Giugliano (doppietta) e Piemonte.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento, con aggiornamenti costanti e cronaca minuto per minuto. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:45. Non ci resta che augurarvi buona partita!