LIVE Polonia-Slovenia, Europei volley 2026 in DIRETTA: Leon e compagni favoriti nella prima semifinale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Polonia e Slovenia valido per la prima semifinale degli Europei di volley maschili. Dopo la grandissima delusione dell’Italia che ha lasciato il torneo casalingo dopo la sconfitta ai quarti di finale per 2-3 contro la Finlandia, a Milano è arrivato il momento delle Final Four con i biancorossi che partono favoriti.

La Polonia si presenta nella capitale lombarda da campionessa in carica del torneo continentale e lo fa con la formazione probabilmente più forte tra le quattro ancora in corsa per il titolo: dotata di una fisicità devastante, la nazionale biancorossa può contare sull’esperienza dell’opposto Bartosz Kurek e sul meraviglioso schiacciatore Wilfredo Leon, che ormai da anni è uno dei più forti del pianeta nel suo ruolo.

Per quanto riguarda la Slovenia di Fabio Soli, che ha superato 3-1 il Belgio nei quarti di finale di Torino, è la vera e propria bestia nera della Polonia viste le quattro vittore nelle ultime cinque partite giocate agli Europei. Il coach italiano sulle pregiate mani del palleggiatore Gregor Ropret e sull’esperienza del capitano Tine Urnaut, senza dimenticare l’esplosività dello schiacciatore Klemen Cebulj e dell’opposto Rok Mozic.

Il match tra Polonia e Slovenia inizierà alle 17.00 e verrà disputato all’Unipol Forum di Assago, a Milano: la vincente della sfida affronterà una tra Francia e Finlandia nella finale di domani. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!