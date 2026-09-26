LIVE Polonia-Francia, Europei volley 2026 in DIRETTA: show tra campioni in carica e campioni olimpici!

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Milano tra Francia e Polonia. Prima Parigi, ora Assago. Due anni dopo la finale olimpica vinta dai francesi davanti al proprio pubblico, Polonia e Francia si ritrovano con un altro titolo da assegnare. Questa sera alle 21.00, all’Unipol Forum, la squadra di Nikola Grbić difenderà lo scudetto europeo conquistato nel 2023 contro quella di Andrea Giani. I polacchi disputano la loro settima finale continentale e inseguono il terzo oro; i francesi sono alla sesta e puntano al secondo. C’è anche un precedente più lontano. Nel 2009, a Smirne, la Polonia allenata dal compianto Daniel Castellani superò la Francia di Philippe Blain. La finale di oggi appartiene però a squadre profondamente diverse: una arriva da campione d’Europa e vincitrice della VNL 2026, l’altra porta in campo l’esperienza maturata nelle ultime due Olimpiadi. Entrambe hanno attraversato il torneo con sette vittorie in otto incontri e nessuna delle due ha avuto bisogno di una lunga battaglia per conquistare l’accesso alla finale.

Grbić dovrebbe ripartire da Komenda in palleggio e Bołądź opposto, con León e Fornal schiacciatori, Lemański e Jakubiszak al centro, Popiwczak libero. È un sestetto che può fare punto anche quando la ricezione costringe il palleggiatore ad allontanarsi da rete. León dispone della forza per risolvere palloni alti contro un muro già schierato, Bołądź sostiene un volume importante di attacchi e Fornal aggiunge controllo nelle fasi di difesa e ricostruzione. La presenza di Semeniuk in panchina offre inoltre a Grbić una soluzione per modificare l’equilibrio tra attacco e ricezione durante la gara.

Dall’altra parte, la formazione più probabile vede Brizard in diagonale con Faure, Henno e Clévenot sulle bande, Huetz e Magnin centrali, Diez libero. La Francia ha trovato in Henno un attaccante sempre più incisivo, capace di sostenere anche una parte consistente della ricezione. Faure resta il riferimento in posto due, mentre Clévenot dà esperienza e qualità nelle situazioni che richiedono una scelta diversa dalla pura potenza. Per Giani sarà essenziale mantenere coinvolti i centrali: se il gioco francese si concentrerà su Faure e Henno, il muro polacco avrà riferimenti più semplici da seguire.

La battuta francese potrebbe indirizzarsi spesso verso León. Nelle ultime partite lo schiacciatore ha mostrato una ricezione vulnerabile, pur conservando una grande efficacia offensiva. Costringerlo a ricevere prima di attaccare può ridurre la velocità del gioco polacco e allontanare Komenda dai centrali. La Francia dovrà però produrre pressione vera, scegliendo con attenzione traiettorie e zone: León rimane pericoloso anche con palla alta e una battuta comoda permetterebbe ai polacchi di sfruttare tutte le loro opzioni. Il servizio della Polonia avrà un obiettivo complementare: limitare le possibilità di scelta di Brizard. Con il pallone vicino a rete, il regista francese può chiamare il primo tempo, accelerare verso le bande o affidarsi a Faure senza rendere prevedibile l’azione. Se sarà costretto a distribuire da lontano, la maggiore presenza fisica del muro polacco potrebbe incidere molto di più. Henno sarà uno dei giocatori da osservare in questo confronto: la sua capacità di reggere la battuta avversaria senza perdere lucidità in attacco sarà importante per l’intero sistema francese.

I numeri della fase a eliminazione diretta mostrano due qualità differenti. La Polonia ha vinto nove set senza cederne uno, mantenendo un’elevata efficacia offensiva anche quando la ricezione non è stata precisa. La Francia ha lasciato per strada un solo parziale e ha confermato la possibilità di distribuire i punti tra più giocatori. Nel bilancio complessivo dell’Europeo i polacchi sono avanti 23-3 nel conto dei set, i francesi 23-5; la sola sconfitta della squadra di Giani è arrivata contro la Romania, quando il primo posto nel girone era già acquisito e diversi titolari erano stati gestiti. Il confronto al centro merita un’attenzione particolare. Lemański e Jakubiszak possono impedire alla Francia di concentrarsi su León e Bołądź, mentre Huetz e Magnin devono tenere occupati i centrali polacchi per aprire spazio a Henno e Clévenot. La frequenza con cui Komenda e Brizard riusciranno a servire il primo tempo dirà molto sulla qualità delle rispettive ricezioni. Quando questo collegamento verrà interrotto, entrerà in gioco la capacità degli attaccanti di trovare punti contro un muro piazzato: un terreno sul quale la Polonia sembra avere un piccolo vantaggio.

La finale potrebbe decidersi anche nei palloni che non finiscono al primo attacco. Il tocco a muro e la precisione nella ricostruzione daranno alle due squadre occasioni preziose per conquistare break senza dipendere esclusivamente dagli ace. La Francia ha le qualità per difendere e ripartire rapidamente; la Polonia può sostenere scambi lunghi continuando a trovare soluzioni efficaci in palla alta. Chi convertirà meglio queste seconde opportunità potrà alleggerire la pressione sul proprio cambio palla. Resta il peso della serata. La Polonia parte leggermente avanti per continuità di risultati e profondità dell’organico, ma la Francia conosce bene le finali contro avversarie considerate favorite. Smirne appartiene alla storia, Parigi è un ricordo molto più vicino. Ad Assago conterà soprattutto il presente: chi riuscirà a proteggere il proprio palleggiatore dalla pressione del servizio avversario e a conservare lucidità quando verranno meno i palloni facili.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Milano tra Francia e Polonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alla 21.00. Buon divertimento!