LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: subito un esame di maturità

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket. Inizia il cammino dei meneghini in Europa partendo subito con una trasferta molto insidiosa per inaugurare la regular season 2026-2027.

L’Armani ha inaugurato la nuova stagione mettendo subito in bacheca il primo trofeo ovvero la Supercoppa Italiana – la terza consecutiva – battendo in finale all’overtime l’Umana Reyer Venezia (87-94) nel remake della finale scudetto dello scorso anno. Fari puntati sui neo-acquisti Moses Wright e Darius Thompson al pari di Alec Peters, con il ritorno di Devon Hall e Marko Guduric a dare man forte da qualsiasi posizione.

Il Partizan Belgrado vuole fare bene alla prima partita casalinga in Eurolega, con i bianconeri di Belgrado che hanno firmato anche il playmaker tricolore Alessandro Pajola arrivato in estate dalla Virtus Bologna così come Luca Vildoza con cui ha condiviso lo spogliatoio in Emilia. Il pitturato sarà controllato dal ‘totem’ Derek Willis, anch’egli con un trascorso in Italia tra Brindisi e Reyer Venezia.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 20:45. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026-2027!