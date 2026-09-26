LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurra per ribaltare il pronostico contro la n.7 del mondo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina, valido per il secondo singolare della sfida tra Italia e Ucraina, tie che ci potrebbe mandare per il quarto anno di fila in finale di Billie Jean King Cup. Le azzurre non hanno il favore del pronostico dalla loro ma da bicampionesse del mondo non hanno intenzione di rendere facile la vita alla nazionale gialloblu.

Paolini, l’unica certezza nelle scelte di Tathiana Garbin con il primo singolare che vede un ballottaggio serrato tra Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant, sfiderà una delle sue bestie nere nel circuito che tra l’altro sta vivendo una stagione da sogno nonostante l’avanzata età: Svitolina ha sempre vinto contro la nostra Jasmine nei due scontri diretti avvenuti in tornei WTA, mentre ha perso l’unica sfida, quella dell’anno scorso, quando si tratta di rappresentare la propria nazionale.

Sarà una battaglia, che cambierà valore nel momento in cui si saprà il risultato del primo singolare: con il vantaggio italiano, Paolini potrebbe affrontare l’esperta ucraina in maniera più tranquilla mentre con il possibile svantaggio potrebbe subentrare un po’ di tensione. Tuttavia, contro la cinese Qinwen Zheng, la toscana ha gestito al meglio la pressione nonostante la sconfitta di Cocciaretto di pochi minuti prima.

Il match tra Paolini e Svitolina sarà il secondo match a partire dalle 11.00, e verrà disputato alla Bay Sport Arena di Shenzhen, in Cina. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!