LIVE Paolini-Qinwen Zheng, Italia-Cina BJK Cup 2026 in DIRETTA: serve la miglior versione dell’azzurra

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng valido come secondo singolare per i quarti di finale della Billie Jean King Cup tra Italia e Cina, con le ragazze di Tathiana Garbin che cercano il terzo successo di fila nella competizione tra le nazioni più forti del tennis mondiale.

Con la speranza di portare a casa il primo match, sarà Jasmine Paolini probabilmente a scendere in campo contro la migliore delle giocatrici cinesi: Qinwen Zheng, ex numero 4 al mondo ed attuale 52 dopo un periodo di diversi infortuni che hanno fermato il suo percorso. Contro la classe 2002 asiatica servirà la migliore versione della toscana e che purtroppo non vediamo in campo da ormai troppo tempo.

Difficile dire se ci sia o meno una favorita alla vittoria finale di questo secondo singolare, con Paolini che ritrovandosi in un contesto di gruppo come quello della BJK Cup, potrebbe far riemergere quel carattere che l’ha contraddistinta nel circuito e che l’ha portata fino alla quarta posizione nella classifica mondiale.

Il secondo singolare tra Paolini e Zheng sarà il secondo match dalle 11.00 della sfida tra Italia e Cina e verrà disputato alla Shenzen Bay Sports Centre Arena. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!