LIVE Paolini-Cirstea, US Open 2026 in DIRETTA: 3° turno complesso per l’azzurra

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la rumena Sorana Cirstea, valido per il terzo turno degli US Open, ultimo torneo stagionale che si gioca sul cemento americano di Flushing Meadows. Per la toscana serve una grande prestazione per superare una giocatrice che sta onorando alla perfezione l’ultimo anno della sua carriera nel circuito.

La nostra Paolini ha superato al primo turno la slovena Veronika Erjavec, al quale ha lasciato anche un set: per l’azzurra si trattava del rientro in campo dopo una lunga pausa per via di un problema al piede che sta tormentando la toscana. L’ex numero quattro al mondo non giocava da Wimbledon e ha superato per 2-1 la slovena, mentre al secondo turno ha vinto per 2-0 il derby italiano contro Lucrezia Stefanini.

Per quanto riguarda Cirstea, che nonostante stia giocando, come detto, l’ultimo anno della sua carriera nel quale ha raggiunto il suo best ranking di 17 nella classifica WTA, ha superato l’austriaca Julia Grabher e la francese Diane Parry senza mai perdere un set. La rumena parte favorita nel pronostico ma l’azzurra non ha intenzione di renderle la vita facile, il successo per Paolini non è impossibile.

Il match tra Paolini e Cirstea sarà il primo match dalle 17.00 (orario italiano) sul Campo 17. Potrete seguire in Diretta e in Live l’intero incontro con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!