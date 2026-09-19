LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket 2026 in DIRETTA: in palio la finale tra le rivali storiche

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket 2026. Seconda semifinale della Final Four che assegna il primo titolo della nuova stagione che scatterà tra una settimana con la Serie A.

L’Olimpia Milano vuole confermare il titolo vinto nel 2025, quando gli uomini biancorossi superarono i bolognesi in semifinale sconfiggendo poi la Germani Brescia in finale. L’EA7 Emporio Armani si presenta col tricolore cucito sul petto, con ‘Peppe’ Poeta che può contare anche sui nuovi innesti come Darius Thompson e RJ Cole oltre ai confermati Bolmaro e Guduric.

La Virtus Bologna vuole provare a ‘vendicare’ il ko dello scorso anno, con le V-nere che hanno un nuovo coach in panchina (Alex Mumbru, CT della Germania) ma hanno operato diversi cambi anche nel roster. Salutati Carsen Edwards e Alessandro Pajola – quest’ultimo che ha firmato in estate per il Partizan Belgrado – la dirigenza felsinea ha portato in Emilia la coppia di playmaker azzurri Baldasso-Casarin e l’ala americana Kessler Edwards.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Nova Arena di Tortona (Alessandria) alle ore 19:45, con la vincitrice che affronterà in finale la vincente di Tortona-Reyer Venezia. Diretta tv disponibile in chiaro su Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e su Sky Sport Basket (canale 205) per gli abbonati, con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e LBA TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket 2026!