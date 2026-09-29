LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2027 in DIRETTA: subito il derby alla seconda giornata!

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2027. Va in scena già alla seconda giornata il derby tricolore in Europa, nella prima settimana del doppio turno per la regular season 2026-2027.

I meneghini vogliono cancellare il ko esterno rimediato all’esordio venerdì sera a Belgrado contro il Partizan (92-76), dove l’Armani è rimasta in scia ai bianconeri balcanici per 30′ salvo poi cedere nel quarto conclusivo nonostante i 17 punti equamente divisi tra Marko Guduric e Alec Peters oltre ai 13 punti di Devon Hall. Dopo l’impegno casalingo odierno i ragazzi di ‘Peppe’ Poeta voleranno in Spagna per sfidare il Baskonia di Paolo Galbati e Matteo Spagnolo.

In cerca di riscatto anche la Virtus Bologna, che nella prima giornata di questa Eurolega è uscita sconfitta dalla trasferta ad Istanbul (Turchia) contro il Fenerbahce di Nicolò Melli e dell’ex Olimpia Milano Shavon Shields (78-68), con Derrick Alston Jr. e M. Carr ultimi ad arrendersi tra le fila delle V-nere guidate in panchina dal CT campione d’Europa con la Germania Alex Mumbru ancora in cerca della loro identità di gioco.

Palla a a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e Euroleague TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2027.