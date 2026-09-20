LIVE Olimpia Milano-Reyer Venezia, Supercoppa Italiana basket 2026 in DIRETTA: in palio il primo titolo della stagione

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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Supercoppa Italiana 2026. Di fronte l’Armani Olimpia Milano e l’Umana Reyer Venezia per quella che è la replica della finale scudetto che il basket tricolore ci ha lasciato poche settimane fa.

Si apre il giro dei trofei stagionali del basket italiano, che proseguirà poi con la Coppa Italia a febbraio e culminerà nella transizione tra primavera ed estate nel prossimo giugno con la finale scudetto. E, oramai, se Milano-Virtus Bologna è il superclassico degli ultimi sei anni, Milano-Venezia non è da meno, visto che tendono ad affrontarsi molto spesso in fasi avanzate di vario genere.

Per l’Olimpia di Peppe Poeta successo ancora più netto di quanto dica il puro 80-71 contro la Virtus Bologna. Una Virtus apparsa più in costruzione e ancora in cerca d’identità, cosa molto comune peraltro a parecchie squadre. La stessa Armani lo è, ma le premesse vedono Moses Wright in grado di prendere in mano e trascinare sia la squadra che un ambiente che da molto aspetta segnali importanti anche in Europa.

La Reyer di Neven Spahija i suoi assi nella manica li ha. Primo: un blocco che si conosce da tempo, e che ha tutta l’intenzione di sporcare qualsiasi palla possibile e immaginabile. Secondo: Glynn Watson e quella che potrebbe anche essere una spiccata vena offensiva dell’Umana, che andrà però messa alla prova con la difesa meneghina in questa fattispecie.

La palla a due tra Armani Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia verrà alzata alle ore 17:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!