LIVE Musetti-Sweeny, US Open 2026 in DIRETTA: occasione da sfruttare per confermare i progressi

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Lorenzo Musetti e Dane Sweeny, valido come secondo turno dello US Open 2026! Una partita in cui l’azzurro dovrà confermare i pronostici che lo vedono nettamente favorito.

La seconda parte di stagione non è stata facile per il tennista carrarino a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Rientrato nel circuito ad inizio agosto, Musetti sembra essere tornato in ottima forma proprio per lo Slam statunitense. Nell’incontro di oggi sarà importante certificare e consolidare gli evidenti progressi di condizione degli ultimi giorni. L’azzurro viene infatti da un primo turno superato brillantemente, nonostante un avversario insidioso e in un grande periodo psico-fisico. Musetti ha battuto 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) il britannico Arthur Fery, fresco semifinalista a Wimbledon.

La seconda partita del torneo, almeno sulla carta, dovrebbe essere meno difficile per il toscano, che sfiderà l’australiano Dane Sweeny. Il numero 123 della classifica ATP, che ha passato il primo turno grazie al ritiro di Moutet, è un giocatore che merita grande attenzione e che, per caratteristiche tecniche e modo di stare in campo, esce in parte dagli schemi standard del tennis di alto livello. Il classe 2001 è un tennista molto mobile negli spostamenti e nel lavoro di piedi, capace di sostenere scambi prolungati senza perdere efficacia e, soprattutto, di cambiare con notevole rapidità l’inerzia dello scambio.

Il match fra Lorenzo Musetti e Dan Sweeny sarà il secondo sul campo 17 a partire dalle 17.00 italiane. L’azzurro scenderà sul terreno di gioco al termine della partita fra l’ungherese Anna Bondar e la statunitense Madison Keys, valido per il secondo turno del torneo femminile. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!