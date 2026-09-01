LIVE Musetti-Fery, US open 2026 in DIRETTA: esordio da brividi contro il semifinalista di Wimbledon

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il britannico Arthur Fery valido per il primo turno degli US Open, ultimo torneo Slam dell’anno e unico sul cemento statunitense di New York. Il tennista toscano torna a Flushing Meadows dopo i quarti di finale giocati la passata stagione e persi contro il connazionale e poi finalista Jannik Sinner per 3-0.

L’azzurro è tornato da poche settimane da un brutto infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi con l’ultima presenza che è stata agli Internazionali di Roma. Dopo un periodo di grande lavoro, Musetti si è presentato pronto e carico per affrontare lo swing statunitense in vista di questo importantissimo evento che deve sfruttare per riprendere fiducia e soprattutto posizioni in classifica. L’ex numero 5 del mondo ha il talento per tornare dove merita nel panorama tennistico mondiale.

Per quanto riguarda Fery, il britannico sta vivendo da mesi una vera e propria favola iniziata dal torneo di Wimbledon giocato a luglio. Nello slam di casa, il tennista numero 33 al mondo ha raggiunto una clamorosa finale dopo un percorso straordinario fermato dal tedesco Sasha Zverev. Musetti dovrà fare attenzione contro un avversario che non ha mai affrontato in carriera e che vive un momento di grande forma dopo la finale persa pochi giorni fa a Winston-Salem, per 0-2 contro il peruviano Ignacio Buse.

Il match tra Musetti e Fery sarà il secondo match a partire dalle 17.00 (orario italiano) sul Grandstand, con il programma che inizierà con l’esordio nel torneo femminile della kazaka Elena Rybakina che sfiderà la wild card di casa Thea Frodin, numero 585 in classifica. Potrete seguire il match in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!