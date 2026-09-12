LIVE MotoGP, GP San Marino 2026 in DIRETTA: qualifiche e Sprint, sarà triello a Misano?

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, si inizierà a fare sul serio in una giornata da cuori forti. Dopo il consueto antipasto della FP2, infatti, si partirà con le qualifiche prima del piatto forte della Sprint Race che consegnerà i primi punti del weekend romagnolo.

Quale sarà il programma della giornata in riva al Mare Adriatico? La classe regina inizierà il proprio lavoro alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere della durata di 30 minuti. Alle ore 10.50, invece, si partirà con le qualifiche e con la Q1, mentre la caccia alla pole position prenderà il via alle ore 11.15 con la Q2. Il piatto forte di giornata, come sempre, sarà rappresentato dalla Sprint Race che, come tradizione, prenderà il via alle ore 15.00 e si disputerà sulla distanza di 13 giri.

Cosa dovremo aspettarci dal sabato di Misano? La sensazione è che tutto potrebbe portare verso un avvincente triello. Le Due Aprilia contro il campione del mondo in carica. Jorge Martin, leader della classifica generale e Marco Bezzecchi proveranno a opporsi ad un lanciatissimo Marc Marquez, reduce dalla doppietta di Aragon. Il titolo è sempre più in bilico e ogni punto potrebbe fare la differenza alla lunga.

Il sabato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini scatterà alle ore 10.1o con la seconda sessione di prove libere, mentre la Sprint Race andrà in scena alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Buon divertimento!