LIVE MotoGP, GP San Marino 2026 in DIRETTA: Bezzecchi terzo incomodo tra Martin e Marquez

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato romagnolo.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina inizierà il proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Alle ore 15.00, poi, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche. Il turno della durata di 60 minuti che andrà a definire la top10 che domani potrà saltare la Q1 in occasione delle qualifiche. Di pari passo, ovviamente, team e piloti lavoreranno sulle rispettive moto per trovare il giusto set-up e capire su quali gomme puntare.

Cosa dovremo aspettarci dal venerdì di Misano? In primo luogo cercheremo di capire se le Aprilia saranno in grado di sfidare le Ducati con Jorge Martin e Marco Bezzecchi che lanciano la sfida a Marc Marquez, anche e soprattutto in ottica titolo iridato. Il Cabroncito, dopo la doppietta di Aragon, vuole proseguire nella sua rincorsa alla vetta della classifica generale, ora distante solamente 19 punti.

Il venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Buon divertimento!