LIVE MotoGP, GP San Marino 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marc Marquez per la vittoria

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Misano, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Marc Marquez ha confermato il feeling speciale con le Sprint di quest’anno, andando a prendersi un successo di qualità. Grazie una partenza bruciante, il centauro della Ducati ha saputo imporre il proprio ritmo e non ha dato modo ai rivali di cambiare l’ordine delle cose.

Marco Bezzecchi vorrà rifarsi quest’oggi. Dopo aver stampato la pole-position, col nuovo record della pista, il romagnolo vorrà imporsi nel GP e dare un segnale a tutti anche in chiave campionato. Lo start sarà importante, ma ancor di più la gestione delle gomme.

In questo contesto sarà interessante capire se e quanto Jorge Martin saprà inserirsi nella lotta per la conquista del successo di tappa. Il leader del campionato dovrà fare uno step in avanti per lottare con Bezzecchi e Marquez. Vedremo se quest’oggi, il salto di qualità ci sarà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up a partire dalle 09.40, mentre la gara scatterà alle 14.00, con 27 giri da affrontare. Buon divertimento!