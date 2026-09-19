LIVE MotoGP, GP Austria 2026 in DIRETTA: Marquez pianifica l’affondo tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della giornata di MotoGP al Gran Premio di Austria con il fittissimo programma del sabato che vedrà impegnati i piloti nelle seconde prove libere, nelle qualifiche e, infine, con la Gara Sprint che consegnerà subito punti importanti ai fini della classifica, con una classifica piloti che si fa sempre più interessante.

Marc Marquez cerca punti importanti per avvicinarsi all’ennesimo titolo mondiale con Jorge Martin che vuole accorciare e con Marco Bezzecchi che, invece, si metterà a caccia della scintilla giusta per rientrare in corsa. Il pilota italiano di Aprilia ha concluso le prime prove libere al sesto posto mentre alle pre-qualifiche ha trovato la nona posizione, con i due spagnoli che invece hanno trovato un ritmo decisamente migliore nella pista austriaca.

É stato Pedro Acosta il più veloce dela giornata di ieri, sia in FP1 che in pre-qualifiche, con il giovanissimo iberico promesso sposo alla Ducati che si iscrive con forza alla lotta per il titolo del week end dopo il secondo e il terzo posto rispettivamente conquistato ad Aragon e a San Marino. Continuano, invece, le difficoltà per Francesco Bagnaia: il tre volte campione del mondo tra MotoGp e Moto2 è ormai in attesa della conclusione di questa drammatica stagione in Ducati per il passaggio definitivo in Aprilia.

La giornata di sabato 19 settembre del Gran Premio di Austria al Red Bull Ring di Spielberg inizierà alle 10.10 con le seconde prove libere, continuerà alle 10.50 con le qualifiche e terminerà con la Gara Sprint che partirà alle 15.00. Potrete seguire l’intero programma, in Diretta e in Live, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!