LIVE MotoGP, GP Austria 2026 in DIRETTA: Marquez per piazzare l’affondo verso Martin

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato di Spielberg, solitamente tempio della Ducati che ha vinto quasi tutti gli ultimi appuntamenti.

Quale sarà il programma della giornata? Come tradizione la classe regina darà il via ai propri lavori alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche (durata 60 minuti) che andranno a comporre la top10 che domani potrà evitare la Q1 in occasione delle qualifiche. Vedremo come si svilupperà il meteo odierno, dato che non si escludono precipitazioni. Domani e domenica, invece, cielo quasi sereno e temperature gradevoli.

Cosa dovremo aspettarci dal venerdì del Red Bull Ring? In primo luogo capire se Marc Marquez proseguirà nel suo ottimo momento e, dopo aver raggiunto Jorge Martin, lo staccherà in classifica generale, contando anche che il pilota dell’Aprilia è alle prese con un problema al braccio. Marco Bezzecchi, invece, cercherà riscatto dopo la caduta di Misano e proverà a rimettersi a correre in una stagione che sembra allontanarsi sempre più dal romagnolo. Attenzione anche a Pedro Acosta, sempre a caccia della prima vittoria nella classe regina e con una KTM che proverà a ben figurare nella gara di casa.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato del Red Bull Ring. Buon divertimento!