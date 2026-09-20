LIVE MotoGP, GP Austria 2026 in DIRETTA: Acosta per il primo acuto, Marquez per staccare Martin

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della quindicesima prova del calendario del Mondiale MotoGP 2026: oggi, domenica 20 settembre, si correrà il GP dell’Austria, a Spielberg, dove si disputeranno il warm up alle 9.40 e la gara, di 28 giri, alle ore 14.00.

Jorge Martin partirà dalla pole position, conquistata ieri con il tempo di 1:27.917: il pilota dell’Aprilia ha preceduto di quindici millesimi lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati. La prima fila sarà tutta iberica, visto che la terza piazzola sarà occupata da Pedro Acosta (KTM).

I tre sono stati i grandi protagonisti della Sprint di ieri: Jorge Martin ha vinto grazie ad un duro sorpasso ai danni di Marc Marquez, restituendo il favore subito pochi giri prima, mentre si è registrata la caduta di Pedro Acosta, finito nella ghiaia a tre giri dal termine, quando era saldamente al comando.

In virtù del risultato ieri Jorge Martin si è portato in vetta alla classifica iridata con tre punti di vantaggio nei confronti del connazionale Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi ha perso terreno ed ora si trova a 38 lunghezze di ritardo dal leader, invece Fabio Di Giannantonio occupa la quarta piazza a -63.

Il warm up inizierà alle 9.40, mentre la partenza della gara, lunga 28 giri, è fissata per le ore 14.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della quindicesima prova del calendario del Mondiale MotoGP, il GP dell’Austria, che si correrà a Spielberg: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!