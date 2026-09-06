LIVE Motocross, GP Turchia MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings per proseguire la striscia

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Turchia 2026, Herlings può chiudere subito tutti i discorsi per il Mondiale.

Jeffrey Herlings vuole continuare la sua incredibile striscia vincente e potrebbe festeggiare già oggi la conquista del titolo iridato tanto voluto quest’anno. Il campione olandese sta attraversando un momento di forma straordinario. Dopo aver dominato gli ultimi GP, Herlings ha cominciato nel migliore dei modi anche il fine settimana di Afyonkarahisar, conquistando la gara di qualifica del sabato. Per il pilota della Honda si parla del quindicesimo successo consecutivo considerando anche le gare di qualifica, una serie che testimonia la manifesta superiorità mostrata negli ultimi mesi senza Coenen infortunato.

La vittoria non è però arrivata senza battaglia. Tom Vialle ha conquistato l’holeshot ed è rimasto in testa per quasi tutta la manche di qualifica, prima di essere raggiunto e superato dall’olandese quando mancavano solamente due giri alla conclusione. Herlings ha così preceduto il compagno di squadra Vialle, Tim Gajser e il campione del mondo attuale, il francese Romain Febvre. Ottimo quinto posto anche per il siciliano Andrea Adamo, mentre Alberto Forato ha completato i primi dieci posti.

La situazione in classifica mondiale è ormai oramai favorevole a Herlings. Il leader in classifica è salito a 805 punti, contro i 659 di Febvre e i 619 di Gajser. Il vantaggio sul francese è quindi di ben 146 lunghezze e il titolo potrebbe essere assegnato già alla chiusura di gara-1: Herlings dovrà ottenere almeno 145 punti di margine sul pilota della Kawasaki per diventare matematicamente campione del mondo per la sesta volta nella sua carriera.

Attenzione però alle caratteristiche del tracciato turco di Afyonkarahisar, molto differente dai terreni sabbiosi sui quali Herlings ha spesso fatto il bello e il cattivo gioco. Il fondo duro e compatto potrebbe permettere agli outsider quali Vialle, Gajser e Febvre di provare a mettere sotto pressione il leader in classifica. Lo stesso Adamo proverà a confermare le buone sensazioni della gara di qualifica e a inserirsi nuovamente nella lotta per le prime posizioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Turchia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15, mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!