LIVE Motocross, GP Cina MXGP 2026 in DIRETTA: italiani per stupire

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Cina 2026, Herlings già campione vuole vincere anche in Cina.

Diciottesima e penultima tappa della stagione di MXGP di Motocross. Sul circuito di Shanghai sarà una giornata tutta da vivere, con Andrea Adamo, Ivo Monticelli e Alberto Forato pronti a provare a donare soddisfazioni ai colori italiani.

Il titolo iridato è già stato assegnato a Jeffrey Herlings, capace di chiudere definitivamente tutti i conti in Turchia e di conquistare il sesto Mondiale della propria impressionante carriera. L’olandese della Honda HRC resta però il grande sfidante da battere anche in Cina, dove ha già vinto nel 2019 e nel 2025. Il nuovo campione del mondo non sembra intenzionato ad abbassare l’attenzione e partirà ancora una volta tra i principali favoriti per la vittoria del Gran Premio.

Grande attenzione però per Andrea Adamo. Il pilota azzurro ha chiuso quinto la gara di qualifica e punta a due grandi manche. La gara di qualifica è stata vinta dal solito Herlings davanti a Romain Febvre e Tom Vialle. Mentre sorpresa Ivo Monticelli undicesimo vicinissimo alla top ten.

Da seguire anche l’altro azzurro Alberto Forato, tornato in pista in Turchia e subito capace di mostrare segnali incoraggianti. Forato proverà a inserirsi nella lotta per la top-10 e a sfruttare un fine settimana che si preannuncia particolarmente pesante dal punto di vista fisico. Caldo e umidità rappresenteranno infatti due variabili importanti sul tracciato di Shanghai e potrebbero incidere soprattutto nelle fasi conclusive delle due gare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Cina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 07.15, mentre la gara 2 sarà alle 10.10. Buon divertimento!