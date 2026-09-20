LIVE Motocross, GP Australia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

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05.24 C’è invece ancora tantissimo in palio per Andrea Adamo. L’azzurro occupa la quinta posizione del Mondiale con 599 punti, appena quattro in meno dei 603 di Tom Vialle. I due si giocano quindi il quarto posto finale e il primato tra i rookie della MXGP.

05.19 Farres con il secondo posto in gara-1 diventa campione del mondo in MX2.

05.15 Jeffrey Herlings si presenta all’ultima domenica dell’anno con il sesto titolo mondiale già matematicamente conquistato. L’olandese comanda la classifica con 923 punti, davanti a Romain Febvre con 761 e Tim Gajser con 659.

05.10 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Australia 2026, Herlings sogna di conquistare anche l’Australia.

Diciannovesimo e ultima tappa stagionale del Mondiale MXGP. Sul circuito di Hidden Valley, a Darwin, che chiuderà il Mondiale 2026. La classe principale arriva all’ultimo atto con il titolo già vinto da Jeffrey Herlings, protagonista di una seconda parte di torneo semplicemente dominante e capace di vincere in Turchia il sesto titolo iridato della carriera, il terzo nella MXGP e il primo assoluto con Honda HRC Petronas.

Il fenomeno olandese rimane comunque il grande favorito per la vittoria del GP, anche se nella gara di qualifica del sabato la sua lunghissima striscia vincente si è fermata. Tom Vialle ha infatti ottenuto il successo davanti a Romain Febvre, mentre Herlings, scivolato indietro dopo una serie di problemi nelle prime curve, è stato protagonista di una bella rimonta fino alla terza piazza. Ottimo quarto posto per il siciliano Andrea Adamo.

Proprio Adamo sarà uno degli azzurri da seguire con maggiore attenzione in casa Italia. Il giovane pilota KTM è infatti ancora in lotta con il francese Vialle per la quarta posizione conclusiva nel Mondiale. Dopo i punti assegnati nella gara di qualifica, il francese occupa il quarto posto con 603 punti, appena quattro in più dell’italiano, fermo a 599. Più avanti la top-3 è ormai definita con Jeffrey Herlings campione del mondo davanti all’oramai ex campione Febvre e Tim Gajser.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Australia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 05.30, mentre la gara 2 sarà alle 08.30. Buon divertimento!