LIVE Moto3, GP San Marino 2026 in DIRETTA: gara in tempo reale

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LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Buongiorno amici di OA sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale del Gran Premio di San Marino 2026 Moto3, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli va in scena una gara importante nella corsa al titolo iridato. Maximo Quiles vuole infatti continuare a vincere dopo il GP di Aragon ed allungare il suo vantaggio in classifica.

Lo spagnolo del CFMOTO Aspar Team vanta già 97 punti rispetto al suo primo inseguitore e punta nei prossimi mesi a chiudere la faccenda. Sarà comunque una gara insidiosa per l’iberico che scatterà dalla quinta piazza. Davanti a tutti ci sarà il vero dominatore del weekend sammarinese fino a questo momento: David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Lo spagnolo cerca un’altra vittoria dopo quella di Silverstone.

Di fianco a lui scatterà la Red Bull KTM Ajo di Brian Uriarte mentre completerà la prima fila l’australiano Joel Kelso (GRYD Racing). Occhi puntati in casa Italia soprattutto su Matteo Bertelle che scatterà dalla sesta piazza. L’italiano del LEVELUP-MTA vuole esaltarsi a Misano, mettendo nel mirino il podio. Partirà invece in diciannovesima piazza Guido Pini (Leopard) chiamato alla rimonta.

La gara della Moto3 del Gran Premio di San Marino scatterà alle ore 11.00 a Misano. OA Sport vi fornirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara per non perdere neanche un sorpasso. Buon divertimento!