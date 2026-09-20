LIVE Moto3, GP Austria 2026 in DIRETTA: gara in tempo reale

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Buongiorno amici di OA sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Austria 2026 Moto3, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto3. Sul circuito Red Bull ring di Spielberg va in scena una gara importante nella corsa al titolo iridato, con Maximo Quiles che vuole avvicinarsi sempre di più al titolo.

Sarà, come sempre, una corsa pazza. A partire dalla pole position sarà Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che, ieri, ha letteralmente beffato David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) secondo davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), il quale completa la prima fila.

Attenzione però alla seconda fila, dove sarà presente non solo il già citato leader del Mondiale Maximo Quiles, ma anche il nostro Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA), motivatissimo a centrare nuovamente un piazzamento sul podio. L’azzurro partirà dalla quinta piazzola di fianco a Scott Ogden (KTM CIP), sesto. Partiranno dalle retrovie invece Guido Pini (Honda Leopard) e Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers).

La gara della Moto3 del Gran Premio di San Marino scatterà alle ore 11.00 al Red Bull Ring di Spielberg. OA Sport vi fornirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara per non perdere neanche un sorpasso. Buon divertimento!