LIVE Moto2, GP San Marino 2026 in DIRETTA: gara in tempo reale a Misano

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Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in scena a Misano Adriatico, precisamente presso il circuito intitolato alla memoria di Marco “Sic” Simoncelli.

Lo spagnolo Sienna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ieri ha firmato la pole position precedendo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar) e Angel Piqueras (MSI Kalex). Partirà dalla seconda fila invece Daniel Muñoz, così come il leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (KTM).

In chiave Italia i fari saranno puntati invece sul nostro Tony Arbolino (REDS Fantic), il quale sarà al via dalla settima casella ma con buone chance di risalita visto quanto fatto vedere fino a questo momento nel corso del weekend. Celestino Vietti (SpeedRS) dovrà invece superare sé stesso considerando la sedicesima casella. Ventunesimo infine Luca Lunetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di San Marino, quattordicesimo round del Mondiale 2026 di Moto2. Sorpasso dopo sorpasso, giro dopo giro, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 12:15. BUON DIVERTIMENTO!